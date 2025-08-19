El ejecutivo de Ayuso busca ayuda para la batalla legal con 900 afectados por la propiedad de cientos de chalets y pisos en la sierra de Madrid

La Comunidad litiga por el fin de una concesión de suelo de 1920 que dio paso a casas y negocios en Cercedilla y Navacerrada, un pulso que puede acabar en el Constitucional. Hubo un tiempo en el que por esta urbanización de lujo desfilaron apellidos ilustres como los de Botín o Manrique. Hoy uno menos sonoro, García, vincula a la actual ministra de Sanidad, Mónica García, con parte de la propiedad de un chalet en Camorritos, Cercedilla.
Me parece absurdo que nadie se plantee demoler algo que se lleva usando 100 años.
#3 Si fuera gente humilde la situación sería igual de injusta.
El problema, es que se han vendido infinidad de veces, y a precios nada despreciables, y todo el que lo ha comprado lo sabía. Sin más, que el suelo no era suyo. Y aún así lo compraron porque mira que pisito tengo mas mono en el parque nacional del Guadarrama. Por que pensaban que no les iban a echar y podrían especular con ello. Y no, el 90% no vive ahí todo el año, básicamente porque es casi imposible si… » ver todo el comentario