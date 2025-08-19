edición general
13 meneos
81 clics
El ejecutivo de Ayuso busca ayuda para la batalla legal con 900 afectados por la propiedad de cientos de chalets y pisos en la sierra de Madrid

El ejecutivo de Ayuso busca ayuda para la batalla legal con 900 afectados por la propiedad de cientos de chalets y pisos en la sierra de Madrid

La Comunidad litiga por el fin de una concesión de suelo de 1920 que dio paso a casas y negocios en Cercedilla y Navacerrada, un pulso que puede acabar en el Constitucional. Hubo un tiempo en el que por esta urbanización de lujo desfilaron apellidos ilustres como los de Botín o Manrique. Hoy uno menos sonoro, García, vincula a la actual ministra de Sanidad, Mónica García, con parte de la propiedad de un chalet en Camorritos, Cercedilla.

| etiquetas: ejecutivo ayuso , pide ayuda , 900 chalet , en la sierra de madrid
11 2 0 K 139 politica
9 comentarios
11 2 0 K 139 politica
Dene #2 Dene
pues si la concesión es con tiempo limitado no hay mucho que decir.
3 K 37
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
#2 Si fuera un vecindario de gente humilde, sí, esto se zanjaría por la vía rápida. Pero estamos hablando de gentes de bien con muchos recursos.
0 K 12
powernergia #6 powernergia
#2 Pues claro que hay mucho que decir, todos los días se prorrogan concesiones en las mismas condiciones, estamos hablando de un sitio donde vive gente, que no serán solo "chalets de ricos" y habrá de todo, incluyendo primeras residencias.

Me parece absurdo que nadie se plantee demoler algo que se lleva usando 100 años.

#3 Si fuera gente humilde la situación sería igual de injusta.
0 K 14
mis_cojones_33 #8 mis_cojones_33
#6 #5 yo vivo en la zona y conozco el "problema" desde hace bastante.

El problema, es que se han vendido infinidad de veces, y a precios nada despreciables, y todo el que lo ha comprado lo sabía. Sin más, que el suelo no era suyo. Y aún así lo compraron porque mira que pisito tengo mas mono en el parque nacional del Guadarrama. Por que pensaban que no les iban a echar y podrían especular con ello. Y no, el 90% no vive ahí todo el año, básicamente porque es casi imposible si…   » ver todo el comentario
1 K 23
#7 Klamp
#3 si fuera un vecindario de gente humilde tendrías dos meses de noticias nocivas sobre que tan mala es la gente ahí, que son unos vagos, unos aprovechados y etc etc. Al final la cam serían los héroes por acabar con esa lacra.
0 K 8
#4 EISev
#2 cuando te finaliza un contrato de alquiler de cinco años puedes intentar renegociar una ampliación. Otra cosa es que lleguen a un acuerdo o no
0 K 11
alfema #5 alfema
#2 Yo entiendo que un primer residente, que igual lleva ahí toda la vida, quiera seguir viviendo ahí y lo pelee, pero alguien que lo ha heredado lo tenía que tener muy en cuenta.
0 K 11
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Pero nadie sabe cuánto tiempo podrán seguir disfrutando ella y el resto de vecinos de las viviendas. La Comunidad de Madrid decidió en septiembre de 2024 que debían abandonarlas, pues su construcción en este monte de utilidad pública fue amparada por una concesión del suelo de 99 años que ya ha terminado.
0 K 20
#9 omega7767
que Ayuso llame a sus amigos de Desokupa
0 K 10

menéame