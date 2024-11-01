edición general
¿Qué eficacia tienen las protestas? Según los historiadores y politólogos: mucha (ENG)

Los dos mandatos de Trump han estado marcados por grandes protestas, desde la Marcha de las Mujeres de 2017 hasta las manifestaciones por la justicia racial tras el asesinato de George Floyd, pasando por las manifestaciones No Kings de este año. Pero, ¿qué tan efectivas son este tipo de acciones colectivas? Según los historiadores y politólogos que estudian las protestas: muy efectivas.

Pues eso. La lucha es el camino.
Curritos del mundo, la "bonica" historieca del pequeño David contra Goliath es eso, una historieca.

Los auténticos Goliaths lo que temen son a muchos Davides que se junten, de ahí que ataquen tanto y con tanto ahínco a las asociaciones de "Davides/Curritos" y similares.
Por eso las prohíben o sabotean como pueden todas las dictaduras de mierda; ya sea Cuba, Irán, Venezuela o China
#3 ...o Rusia.
