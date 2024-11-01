¿Qué eficacia tienen las protestas? Según los historiadores y politólogos: mucha (ENG)

Los dos mandatos de Trump han estado marcados por grandes protestas, desde la Marcha de las Mujeres de 2017 hasta las manifestaciones por la justicia racial tras el asesinato de George Floyd, pasando por las manifestaciones No Kings de este año. Pero, ¿qué tan efectivas son este tipo de acciones colectivas? Según los historiadores y politólogos que estudian las protestas: muy efectivas.