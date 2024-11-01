edición general
3 meneos
3 clics
EEUU y sus vecinos del sur firman acuerdos para el suministro de minerales críticos y tierras raras

EEUU y sus vecinos del sur firman acuerdos para el suministro de minerales críticos y tierras raras

Al igual que Argentina, otras naciones de Sudamérica como Ecuador y Paraguay, han pactado hacer intercambios con sus recursos naturales.

| etiquetas: eeuu , tierras raras , acuerdo
3 0 0 K 45 actualidad
6 comentarios
3 0 0 K 45 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
USA les ha hecho una oferta que no han podido rechazar.
2 K 41
josde #5 josde
#2 O se los dan o los aumentan los aranceles o incluso los invaden.
1 K 29
#6 concentrado
#2 Ya lo decía Jesús Gil: "yo nunca me olvido de poner una pistola sobre la mesa cuando tengo que negociar contratos"
0 K 20
javibaz #3 javibaz
Acuerdo dice
2 K 36
elgranpilaf #4 elgranpilaf
EEUU y sus vecinos del sur firman acuerdos imposiciones para el suministro de minerales críticos y tierras raras
1 K 22
bioibon #1 bioibon
Y precisamente por esto, los yankees necesitan gobiernos títere en sidamérica
0 K 17

menéame