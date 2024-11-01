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EEUU reporta un descenso en los índices de vacunación infantil contra cinco enfermedades
Una investigación ha revelado que la tasa de vacunación de dos dosis contra la influenza cayó 7,4 puntos porcentuales, hasta el 53,5%, en los niños que nacieron entre 2021 y 2022.
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#1
sleep_timer
Estos idiotas se van a extinguir por estupidez.
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#3
sotillo
#1
Como aguanten un poco los iraníes se quedan sin enemigo
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#2
ochoceros
Entre los niños que ayudan a asesinar en sitios como Palestina e Irán, y los que se cargan en su propio país... Menudo futuro nos preparan
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#4
mariKarmo
*
La gente de derechas es tan básica, simple, absurda, inculta y de tan bajo nivel intelectual que ellos mismos se liquidan.
Recordáis la panda de soplapollas antivacunas que durante el COVID acaban muriendo en el hospital y lamentando haber seguido a ciegas los postulados de esa gentuza mientras hacian un llamamiento para que la gente se vacunase?
Pues no han tenido suficiente.
Lo peor es que el resto pagaremos las estupideces mentales de esta panda de subnormales, es que no se les puede llamar de otra manera.
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Recordáis la panda de soplapollas antivacunas que durante el COVID acaban muriendo en el hospital y lamentando haber seguido a ciegas los postulados de esa gentuza mientras hacian un llamamiento para que la gente se vacunase?
Pues no han tenido suficiente.
Lo peor es que el resto pagaremos las estupideces mentales de esta panda de subnormales, es que no se les puede llamar de otra manera.