El mundo está presenciando un fenómeno histórico que ningún politólogo o analista internacional del siglo pasado habría predicho con total seguridad: el imperio estadounidense no colapsa de repente bajo el peso de una superpotencia rival, sino que muere lentamente, envuelto en su propia estrategia de supervivencia. Y en su agonía, arrastra consigo a todos sus aliados europeos, convirtiéndolos en vasallos de una estructura que se desmorona.
¿Quién gana con esto? Beijing y Moscú, naturalmente. A Rusia le da acceso ilimitado a mercados chinos y a tecnología alternativa. A China le da seguridad de suministro energético y un aliado estratégico incondicional. A EEUU le da una coalición perfectamente ensamblada en su contra.
Los datos de 2024 revelan que el mayor impacto de las sanciones de Trump a Rosneft y Lukoil en octubre de 2025 no fue frenar la economía rusa, sino crear una certidumbre: China y Rusia deben prescindir del dólar. Y lo están logrando. Más del 95% del comercio bilateral chino-ruso se liquida ahora en monedas locales, de acuerdo con el embajador chino en Rusia en mayo de 2025.