EEUU: Imperio emérito

El mundo está presenciando un fenómeno histórico que ningún politólogo o analista internacional del siglo pasado habría predicho con total seguridad: el imperio estadounidense no colapsa de repente bajo el peso de una superpotencia rival, sino que muere lentamente, envuelto en su propia estrategia de supervivencia. Y en su agonía, arrastra consigo a todos sus aliados europeos, convirtiéndolos en vasallos de una estructura que se desmorona.

pepel #2 pepel
Ese titular debería decir "Imperio jubilado".
#1 Dav3n *
Está llenito de perlas que van a doler a más de uno y de dos :-*

¿Quién gana con esto? Beijing y Moscú, naturalmente. A Rusia le da acceso ilimitado a mercados chinos y a tecnología alternativa. A China le da seguridad de suministro energético y un aliado estratégico incondicional. A EEUU le da una coalición perfectamente ensamblada en su contra.

Los datos de 2024 revelan que el mayor impacto de las sanciones de Trump a Rosneft y Lukoil en octubre de 2025 no fue frenar la economía rusa, sino crear una certidumbre: China y Rusia deben prescindir del dólar. Y lo están logrando. Más del 95% del comercio bilateral chino-ruso se liquida ahora en monedas locales, de acuerdo con el embajador chino en Rusia en mayo de 2025.
#3 Robe7064 *
China, todo lo que quieran. Pero Rusia va por el mismo camino de EEUU pero mucho peor. Su crisis demográfica es más grave, su economía es mucho más débil, sus capacidades científicas, industrialea y bélicas están en una decadencia mucho mayor que la estadounidense (ya quisieran ser un imperio decadente al estilo de EEUU). El agente secreto ruso Trump (inconsciente, creo) está logrando que su país se joda a toda velocidad, pero ni por eso se acercan al estado en que están los rusos.
