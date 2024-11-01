EEUU avisa a España de que el 2% en defensa ya no basta e insiste en "graves consecuencias" si no llega al 5%

El Gobierno norteamericano cree que ahora "hay que hacer más" y ha aprovechado la última revisión estadísticas para recordar unas palabras del embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matt Whitaker: "Si España o cualquier otro aliado se niega a cumplir sus compromisos, habrá graves consecuencias". El propio Trump señaló directamente a España al término de la cumbre, sugiriendo que podría tener que "pagar el doble" en caso de no acatar el consenso suscrito por los aliados, en una potencial amenaza comercial que luego no ha llegado a materiali