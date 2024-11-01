edición general
EEUU avisa a España de que el 2% en defensa ya no basta e insiste en "graves consecuencias" si no llega al 5%

El Gobierno norteamericano cree que ahora "hay que hacer más" y ha aprovechado la última revisión estadísticas para recordar unas palabras del embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matt Whitaker: "Si España o cualquier otro aliado se niega a cumplir sus compromisos, habrá graves consecuencias". El propio Trump señaló directamente a España al término de la cumbre, sugiriendo que podría tener que "pagar el doble" en caso de no acatar el consenso suscrito por los aliados, en una potencial amenaza comercial que luego no ha llegado a materiali

| etiquetas: eeuu , españa , gasto militar , 5% , graves consecuencias
Con amigos como los yankis, quien quiere enemigos...

La diferencia con la extorsión mafiosa o los anteriores presidentes es que no son ni elegantes ni sutiles.
porque seguimos con bases de este montón de mierda?
#2 porque o por qué?
Yo creo que podemos decirle a Trump que tomamos nota de su aviso y que lo analizaremos de manera profunda y en serio.
Tendremos que esperar a que se vaya Trump.
Fuera bases americanas y que le den por el culo al zanahorio
Por una vez que a Sánchez no le da por endeudarse más, mejor ni caso
