EEUU acuerda con China la venta de TikTok

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha asegurado este lunes que se ha cerrado un acuerdo respecto a la venta de las operaciones estadounidenses de la red social china TikTok, propiedad de Bytedance."No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo. Es un asunto entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya se han acordado", ha declarado Bessent en declaraciones a la prensa recogidas por Europa Press frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.

HeilHynkel #5 HeilHynkel
No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo.

China vende Tiktok a Trump, EEUU (el tesoro) paga, a cambio EEUU regala a China los planos del F-35 y del Falcon Heavy. :roll:
#2 Celsar
#2 Celsar
¡Coño! ¡Ha servido para algo la reunión en Madrid!
0 K 11
Asnaeb #4 Asnaeb
Libre mercado y tal...
0 K 11
AsVHEn #3 AsVHEn
La millonada que deben de haber pagado tiene que ser inconcebible.
0 K 10
Gry #7 Gry
#3 Apuesto algo a que les van a vender la licencia para gestionarlo en los EEUU pero sin acceso a su algoritmo.
0 K 17
karlos_ #9 karlos_
Por si no queda claro que las redes sociales son prioridad absoluta.
Para influenciar o no dejarse influenciar, depende de que tipo de pais seas (si tienes tecnologicas o uses de otros)

No es la primera vez, Facebook con Cambridge analatica y Romania con tiktok, por ejmplo
0 K 7
#6 Emotivo
Si enero no es bueno, agarrate a febrero.
0 K 7
Huaso #8 Huaso
#6 yo creo que esto se estira hasta verano casi. Mayo.
0 K 10

