EEUU acuerda con China la venta de TikTok

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha asegurado este lunes que se ha cerrado un acuerdo respecto a la venta de las operaciones estadounidenses de la red social china TikTok, propiedad de Bytedance."No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo. Es un asunto entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya se han acordado", ha declarado Bessent en declaraciones a la prensa recogidas por Europa Press frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.
| etiquetas: eeuu , china , venta , tiktok , bytedance
China vende Tiktok a Trump, EEUU (el tesoro) paga, a cambio EEUU regala a China los planos del F-35 y del Falcon Heavy.
Para influenciar o no dejarse influenciar, depende de que tipo de pais seas (si tienes tecnologicas o uses de otros)
No es la primera vez, Facebook con Cambridge analatica y Romania con tiktok, por ejmplo