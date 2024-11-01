EE.UU. sancionará a los países que detengan "ilegalmente" a ciudadanos estadounidenses

Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva bajo la que el país podrá imponer sanciones a aquellos países que realicen detenciones "injustas" contra ciudadanos estadounidenses, creando una lista en la que serán designados como "estado patrocinador de una detención injusta". "Las detenciones injustas son una afrenta al estado de derecho y tienen como objetivo socavar nuestro liderazgo en el escenario mundial. Estados Unidos no tolerará estos ataques a nuestra soberanía ni a los ciudadanos estadounidenses", sostiene la norma.
| etiquetas: estados unidos , sanciones , países , detención , estadounidenses
Vaya locura de personaje, ningún libro o película distópica (que yo haya visto o leído) se acerca a las decisiones del idiota este.
Edito: que mire en Guantanamo cuántos detenidos ilegales hay.
- Detener a sospechosos = MAAAL
- Asesinar a sospechosos = BIEEEEN
Ya sabemos qué hacer en caso de duda.
#5 Trump no acaba 2026 como presidente. Esa es mi apuesta
Despues, si la ley no les puede detener habrá que tomarse la justicia por la mano, el metodo luiggi, metodo Trump supuestamente cargandose una lancha con once, suministrar unos buscas, metodo carrero, ...
Vaya morro.
Estamos ya cansados de esta dictadura forzada
diplomaticatrumpimatica
En muchas películas... ahora lo quieren hacer realidad