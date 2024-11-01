edición general
EE.UU. sancionará a los países que detengan "ilegalmente" a ciudadanos estadounidenses

Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva bajo la que el país podrá imponer sanciones a aquellos países que realicen detenciones "injustas" contra ciudadanos estadounidenses, creando una lista en la que serán designados como "estado patrocinador de una detención injusta". "Las detenciones injustas son una afrenta al estado de derecho y tienen como objetivo socavar nuestro liderazgo en el escenario mundial. Estados Unidos no tolerará estos ataques a nuestra soberanía ni a los ciudadanos estadounidenses", sostiene la norma.

Comentarios destacados:    
#7 Otrebla8002 *
Este imbécil de Trump no solo pretende ser un dictador en su propio país, sino que pretende ser un dictador para el mundo entero.
Vaya locura de personaje, ningún libro o película distópica (que yo haya visto o leído) se acerca a las decisiones del idiota este.
Edito: que mire en Guantanamo cuántos detenidos ilegales hay.
#10 Suleiman
#7 El tema es que YA es un dictador en su país, ahora lo que pretende es someter al resto.
rutas #9 rutas *
A ver...

- Detener a sospechosos = MAAAL
- Asesinar a sospechosos = BIEEEEN

Ya sabemos qué hacer en caso de duda.

sotillo #5 sotillo
Contra todo el mundo y más allá o han tomado al mundo por un salón del oeste y ellos son el Sheriff corrupto del amo del estado
ur_quan_master #6 ur_quan_master *
Bueno. Pues habrá que prohibirles la entrada si no están dispuestos a acatar las leyes locales.

#5 Trump no acaba 2026 como presidente. Esa es mi apuesta
sotillo #16 sotillo
#6 Pues no se si será una buena noticia, el jefe de la gusanera es más racista, fanático religioso y tiene más odio que el Trump, Como dice el refrán “ Ten cuidado con lo que deseas”
Dragstat #13 Dragstat
#5 por eso es chocante que en la orden ejecutiva mencionen como objetivo principal luchar contra los que "socavan nuestro liderazgo en el escenario mundial" cuando son precisamente ellos mismos los que están hundiendo ese liderazgo a la vez que se lo dan en bandeja de plata a los que ellos consideran sus enemigos.
sotillo #15 sotillo
#13 Es lo normal en sociedades donde ven enemigos por todas partes y se disparan entre ellos
capitan__nemo #8 capitan__nemo
Si no se les puede detener cuando hagan algo ilegal no entraran y listo.
capitan__nemo #14 capitan__nemo
#8 Si no se les puede detener cuando hagan algo ilegal no entraran y listo.

Despues, si la ley no les puede detener habrá que tomarse la justicia por la mano, el metodo luiggi, metodo Trump supuestamente cargandose una lancha con once, suministrar unos buscas, metodo carrero, ...  media
carakola #1 carakola
En España, con su justicia corrupta por el PPSOE y más allá, no tendrán problemas: www.meneame.net/story/wikileaks-caso-couso-hemeroteca
Malinke #2 Malinke
Qué defina ilegalmente.
Vaya morro.
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
Se comportan como los israelíes, hay que boicotearles, señalarles, y tratarlos igual que se hace en el BDS

Estamos ya cansados de esta dictadura forzada
smilo #3 smilo
Léase con acento ruso: inmunidad diplomatica trumpimatica
Kamillerix #18 Kamillerix
"Soy ciudadano americano!" :troll:

En muchas películas... ahora lo quieren hacer realidad
Furiano.46 #19 Furiano.46
Quizás sería mejor preocuparse por sus propios policías que para detener a alguien le ponen una rodilla en el pecho o en el cuello para matarlos por asfixia. Eso sí es ilegal estúpido
#11 prevenio
Básicamente está diciendo a sus ciudadanos que van a tener inmunidad por todo lo que hagan fuera de sus fronteras. {0x1f44f} {0x1f44f} {0x1f44f} ¡A tomar por culo el derecho internacional y el de los países soberanos!
Gry #12 Gry
#11 Na, si son demócratas apuesto a que les podrás detener sin problema.
#17 prevenio
#12 y si son de New York seguro que son peligrosos comunistas y ya se encargan ellos de enviarlos a Guantanamo
1 K 20

