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EE.UU. mata a cinco hombres en ataques a dos lanchas en el Pacífico

EE.UU. mata a cinco hombres en ataques a dos lanchas en el Pacífico

Las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron este sábado a cinco hombres en nuevos ataques a dos embarcaciones en el Pacífico presuntamente vinculadas al narcotráfico, ha anunciado este domingo el Comando Sur de EE.UU. (Southcom). En un comunicado en X, el Southcom ha indicado que las dos embarcaciones "estaban operadas por organizaciones designadas terroristas", que transitaban "rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico Este y que estaban realizando operaciones de narcotráfico".

| etiquetas: ee.uu , mata , cinco , hombres , dos lanchas , pacifico
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8 comentarios
15 3 0 K 230 Guerras
cocolisto #2 cocolisto
Salvo asesinar gente, no se que resuelve eeuu en su "lucha" contra las drogas cuando se sabe que donde están los narcotraficantes gordos, los bancos que blanquean el dinero con el que financian a políticos y elecciones, están dentro de su propio país.
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#2 Es obligado recordar en la "lucha de Trump contra el narcotráfico" el indulto al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico.
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cocolisto #5 cocolisto
#4 Bueno, eso ya es de auténtica traca {0x1f621}
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#1 Grahml
Se ve que ahora han relegado a Hegseth con lo de Irán, para que no se aburra, le tienen que distraer como si estuviera jugando al San Andreas.
2 K 41
#3 Eukherio
Juzgar es de parguelas.
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mr.wolf #6 mr.wolf
Juicios express
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ur_quan_master #7 ur_quan_master
Yo me espero a comentar a que @Mesto me explique la legalidad de esta acción.
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Apotropeo #8 Apotropeo
Tienen tantos frentes abiertos que esté ya se me había olvidado.
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menéame