edición general
4 meneos
7 clics
EE.UU. busca sancionar a miembros del Pentágono que publicaron burlas sobre Charlie Kirk

EE.UU. busca sancionar a miembros del Pentágono que publicaron burlas sobre Charlie Kirk

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció que sancionará a los integrantes de las fuerzas armadas que hayan hecho publicaciones negativas o burlas en redes sociales sobre el asesinato del activista y comentarista conservador Charlie Kirk. La orden fue emitida por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien pidió identificar a cualquier miembro del Ejército que se haya “burlado” de la muerte de Kirk. Se conoce que varios militares han sido ya relevados de sus puestos debido a sus opiniones.

| etiquetas: eeuu , sanciones , ejército , kirk
4 0 1 K 52 actualidad
3 comentarios
4 0 1 K 52 actualidad
Narmer #2 Narmer
Viendo la deriva de EEUU, cuanto antes cortemos lazos con ellos, mejor.
3 K 45
Supercinexin #3 Supercinexin
Hasta en el Pentágono se alegraron de que se cepillasen al fulano éste.
1 K 28
JuanCarVen #1 JuanCarVen
Van camino de la teocracia :palm:. Kirk un evangelista con 6 millones de seguidores, al frente de una ONG. Ante la apuesta de su su asesino es un "groyper".
La mia es que están haciendo con los evangelistas el mismo movimiento que hicieron en Sudamérica a partir de los 70, pero dentro de sus fronteras. Suena a la distopía de "El cuento de la criada", pero si hay otros evangelistas en redes con el mismo perfil que Kirk es una confirmación de la estrategia.
0 K 14

menéame