EE.UU. busca sancionar a miembros del Pentágono que publicaron burlas sobre Charlie Kirk

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció que sancionará a los integrantes de las fuerzas armadas que hayan hecho publicaciones negativas o burlas en redes sociales sobre el asesinato del activista y comentarista conservador Charlie Kirk. La orden fue emitida por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien pidió identificar a cualquier miembro del Ejército que se haya “burlado” de la muerte de Kirk. Se conoce que varios militares han sido ya relevados de sus puestos debido a sus opiniones.