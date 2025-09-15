EE.UU. ataca una segunda embarcación con supuestos narcotraficantes venezolanos en aguas internacionales

Ha sido el presidente de EE.UU. quien ha ofrecido los detalles de este ataque en el que han muerto tres personas. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que Washington ha lanzado un segundo ataque contra un buque de un cártel de la droga venezolano que se dirigía a Estados Unidos. "Esta mañana, bajo mis órdenes, las fuerzas militares de EE.UU. han llevado a cabo un segundo ataque contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del....