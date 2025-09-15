edición general
EE.UU. ataca una segunda embarcación con supuestos narcotraficantes venezolanos en aguas internacionales

Ha sido el presidente de EE.UU. quien ha ofrecido los detalles de este ataque en el que han muerto tres personas. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que Washington ha lanzado un segundo ataque contra un buque de un cártel de la droga venezolano que se dirigía a Estados Unidos. "Esta mañana, bajo mis órdenes, las fuerzas militares de EE.UU. han llevado a cabo un segundo ataque contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del....

emmett_brown #1 emmett_brown
Están a ver si alguna lancha se les choca con un destructor, se lo hunde y ya tienen la guerra montada. Ya lo han hecho en Cuba, Primera Guerra Mundial, Vietnam...
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
#1 Y te dejaste Pearl Harbour, las Torres gemelas y posiblemente Elvis viviendo con los nazis en la cara oculta de la luna xD xD
#6 cunaxa
EEUU se dedica a atacar a civiles venezolanos y después dice "hay un conflicto".
Todos estos matones son iguales.
El mundo estaría mejor sin ellos. Me refiero a los matones, no a la gente de EEUU.
Ainhoa_96 #4 Ainhoa_96
Haciendo méritos para el Nobel de la Paz que se merece según sus propias palabras.

Además Netanyahu lo propuso como candidato. No, no es una broma.
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones *
¿Realizar decomisiones y probar lo que digo? Pa que, mejor reventar pescadores o gente que huye de Venezuela. Es que ni se esfuerzan en esconder sus intenciones.
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
La lucha contra la droga, ya

- Colombia es el mayor productor de hoja de coca y de cocaína del mundo, se estima que más del 90 % de la cocaína incautada y analizada en EE.UU. proviene de Colombia.
- Perú esta entre los mayores productores de coca, aunque su producción refinada puede no ser tan grande como la de Colombia en términos de cocaína final enviada a EE.UU., es una fuente importante de materia prima.
- México no es tan productor de cocaína como Colombia o…   » ver todo el comentario
#3 wictor69
Que ganitas tiene Trump de ver a los marines entrar en Caracas
