Edición física del disco de Récord Mundial: "Un Tenso Optimismo"

Tras el lanzamiento digital del disco hace unos meses, Récord Mundial comparte algo que para ellos sigue siendo esencial: la edición física de su disco "Un Tenso Optimismo". Han querido cuidarla como merece. No solo como un soporte, sino como un objeto que pueda acompañar las canciones más allá de la pantalla. El disco se ha editado en doble formato: Full Length en CD Digipack Coeditado por Chivani Records (Melilla), Zaragoza Desorden (Zaragoza) y Tasty Records (Albacete) Fabricado por Factoría del Ruiu. Singles en cassette (edición muy