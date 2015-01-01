edición general
Eddie Redmayne, en contra de su papel en 'La chica danesa' que le valió una nominación a los Premios Oscar

En 2015, 'La chica danesa' llegó a los cines para contarnos la historia de Lili Elbe, una de las primeras mujeres trans en someterse a una cirugía de reasignación de género. El papel principal recayó en Eddie Redmayne, que venía de ganar el ya citado Óscar y que repetiría ese mismo año nominación a Mejor Actor, una categoría que se saldó con el premio a Leonardo Dicaprio por su interpretación en 'El renacido'. 'La chica danesa' fue aplaudida, pero desde el primer momento generó debate.

salchipapa77 #1 salchipapa77 *
Es que es flipante que haya actores que interpreten a un musico sin ser ellos músicos, o a deportistas sin serlo. O a gays sin ser ellos gay. El hecho de ser actor no te da derecho a interpretar papeles ficticios que no se corresponden con tus características :shit:
#2 levante
#1 O que hagan de mafiosos o robots sin serlo. O aún peor, de asesinos sin ser asesinos.
#3 Pivorexico *
#1 Pues cuando se enteren de lo de Marvel o DC , lo van a flipar .
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#1 el puto Vigo Mortersen no era ni rey de Gondor ni nada :ffu: :ffu:

¡ Qué engañados hemos estado!
millanin #5 millanin
#1 Si hubiese sido un actor de verdad se hubiera hecho el cambio de sexo de verdad.
