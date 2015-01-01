Eddie Redmayne, en contra de su papel en 'La chica danesa' que le valió una nominación a los Premios Oscar

En 2015, 'La chica danesa' llegó a los cines para contarnos la historia de Lili Elbe, una de las primeras mujeres trans en someterse a una cirugía de reasignación de género. El papel principal recayó en Eddie Redmayne, que venía de ganar el ya citado Óscar y que repetiría ese mismo año nominación a Mejor Actor, una categoría que se saldó con el premio a Leonardo Dicaprio por su interpretación en 'El renacido'. 'La chica danesa' fue aplaudida, pero desde el primer momento generó debate.