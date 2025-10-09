¿Una edad oscura digital? La gente que rescata el conocimiento olvidado atrapado en viejos disquetes [eng]

Desde conferencias de Stephen Hawking hasta las cartas del político británico Neil Kinnock, es una carrera contrarreloj para salvar los tesoros históricos guardados en viejos disquetes. Estos discos forman ahora parte de un proyecto de la Biblioteca de la Universidad de Cambridge para rescatar el conocimiento oculto atrapado en los disquetes. El proyecto «Future Nostalgia» refleja una tendencia más amplia en la avalancha de información que inunda los archivos y bibliotecas de todo el mundo.
| etiquetas: disquetes , conocimiento , bibliotecas