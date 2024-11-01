La economía de mercado es una pseudociencia peligrosa, según Peter Joseph [ENG]

Peter Joseph, cineasta y autor, argumenta que la economía de mercado es una pseudociencia que solo se preocupa por el movimiento del dinero y los intercambios, ignorando por completo los límites ecológicos, los recursos finitos y las condiciones físicas de supervivencia. La verdadera economía, del griego oikonomia (gestión del hogar), debería basarse en la ecología, el diseño sostenible y la asignación inteligente de recursos, no en abstracciones financieras.