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La economía de mercado es una pseudociencia peligrosa, según Peter Joseph [ENG]

La economía de mercado es una pseudociencia peligrosa, según Peter Joseph [ENG]

Peter Joseph, cineasta y autor, argumenta que la economía de mercado es una pseudociencia que solo se preocupa por el movimiento del dinero y los intercambios, ignorando por completo los límites ecológicos, los recursos finitos y las condiciones físicas de supervivencia. La verdadera economía, del griego oikonomia (gestión del hogar), debería basarse en la ecología, el diseño sostenible y la asignación inteligente de recursos, no en abstracciones financieras.

| etiquetas: economía , pseudociencia , mercado , peter joseph , capitalismo
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3 comentarios
12 3 1 K 73 actualidad
crob #2 crob *
Algo evidente para todos menos los economistas
Lo único con crecimiento ilimitado en la naturaleza és el cáncer, una anomalía no deseada que acaba con la vida del huésped
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Ainur #3 Ainur *
Cuando uno comprende como funciona la economía se da cuenta que la inversión es un casino llevado por colegiales asustadizos, y que algunas métricas están más basadas en dogmas que en impactos reales, y que muchas cosas no tienen cierto sentido, práctico, sino meramente especulativo.
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#1 VFR
Otro Miguel Bosé
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menéame