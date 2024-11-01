Los ecologistas asturianos solicitan la veda urgente de la angula en Asturias

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha reiterado este viernes, al Gobierno del Principado y a la Comisión Europea, la reclamación de la veda de la pesca de la angula, cuyo pescado ha advertido que “va camino de desaparecer” de los ríos de Asturias.
Que bonita va a quedar Asturias, sin anguilas, ni salmón, ni cormoran, ni oso, ni lobo!!!
Gracias a dios yo he tenido la suerte de disfrutar de una asturias preciosa, me da pena lo que le va a quedar a las generaciones venideras
No hay necesidad de comerse ese bicho.