edición general
10 meneos
10 clics
Los ecologistas asturianos solicitan la veda urgente de la angula en Asturias

Los ecologistas asturianos solicitan la veda urgente de la angula en Asturias

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha reiterado este viernes, al Gobierno del Principado y a la Comisión Europea, la reclamación de la veda de la pesca de la angula, cuyo pescado ha advertido que “va camino de desaparecer” de los ríos de Asturias.

| etiquetas: angula , asturias , ecologismo
8 2 0 K 88 Asturias
4 comentarios
8 2 0 K 88 Asturias
IrMaNDiÑo #2 IrMaNDiÑo *
Y el Salmón, ¿para cuando?

Que bonita va a quedar Asturias, sin anguilas, ni salmón, ni cormoran, ni oso, ni lobo!!!
2 K 30
Veelicus #3 Veelicus
#2 y lleno de madrileños, con rascacielos de 20 plantas a 100 metros de las playas...
Gracias a dios yo he tenido la suerte de disfrutar de una asturias preciosa, me da pena lo que le va a quedar a las generaciones venideras
0 K 14
kukusu #4 kukusu
#2 ni urogallos
0 K 10
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Sólo se conseguirá salvar a la anguila prohibiendo el consumo de la angula.

No hay necesidad de comerse ese bicho.
0 K 13

menéame