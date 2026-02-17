edición general
El dueño del Shaktar paga 200.000 dólares a Heraskevych como si hubiese ganado la medalla de oro

Rinat Akhmetov, el presidente del Shaktar, anunció la donación de más de 200.000 dólares al piloto ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych para que continúe con su carrera, donación que es equivalente a lo que había prometido el Gobierno a los deportistas que ganasen un oro en los Juegos Olímpicos.

| etiquetas: shaktar , donación , 200.000 dólares , skeleton , vladyslav heraskevych
Pertinax #1 Pertinax
Gente con principios.
ostiayajoder #2 ostiayajoder *
Yo creo q es q si tu pais esta en guerra no estas para polladas de 'no puedes llevar fotos de tus caidos q te expulso'... Mucho mas perdieron los de las fotos... no creo q te sientas digno de quitarlas por la chorrada de q te vayan a echar de las olimpiadas....

En cualquier cosa me parece bien hecho por ambas partes (el deportista y el empresario)

Si q molaria q las olimpiadas pudieran impulsar de alguna manera la paz, tambien te digo (no es una critica a el deportista: lucir fotos de tus caidos no es contrario a buscar la paz, imo)
