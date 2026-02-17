El dueño del Shaktar paga 200.000 dólares a Heraskevych como si hubiese ganado la medalla de oro

Rinat Akhmetov, el presidente del Shaktar, anunció la donación de más de 200.000 dólares al piloto ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych para que continúe con su carrera, donación que es equivalente a lo que había prometido el Gobierno a los deportistas que ganasen un oro en los Juegos Olímpicos.
En cualquier cosa me parece bien hecho por ambas partes (el deportista y el empresario)
Si q molaria q las olimpiadas pudieran impulsar de alguna manera la paz, tambien te digo (no es una critica a el deportista: lucir fotos de tus caidos no es contrario a buscar la paz, imo)