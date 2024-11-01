Dubrovnik, la ciudad que prefiere perder dinero antes que ser "destruida" por el turismo masivo

En los últimos años, el turismo excesivo ha obligado a muchos de los destinos más visitados de Europa a tomar medidas. Esos son los casos de Venecia, que decidió cobrarles una tarifa a los visitantes de un solo día; Barcelona, que ha puesto un límite a las plazas hoteleras, y Ámsterdam, que está restringiendo los alojamientos de Airbnb. Sin embargo, ninguna ciudad ha llegado tan lejos como Dubrovnik, que ahora ha fijado un límite máximo al número de personas que pueden estar dentro de sus murallas al mismo tiempo.
Junto con la nueva legislación de alquiler de viviendas, el objetivo es reubicar a los residentes y devolverle la vida a una ciudad vaciada por el turismo, revirtiendo lo que se ha descrito como la "Disneyficación" de Dubrovnik.
"Esto es muy importante a largo plazo", dice Frankovic. “Estratégicamente, ganaremos más y más hogares dentro de las murallas de la ciudad. Esta es la principal forma en que podemos traer a la gente de vuelta a la ciudad vieja".
Un alcalde que mira por sus ciudadanos.
Para mi, viajar así no me aporta nada. No conoces locales, no conoces otra cultura u otra forma de vivir, solo ves monumentos, haces la foto y te vas. Para eso me pongo un documental de viajes.
Por cierto, muchos de los que andan por ahí petándolo todo son los que luego se quejan de que no se pueden comprar una casa... yo desde la pandemia no he salido.
Y han hecho algo seguramente porque les amenazaron, si no quizá ni éso..