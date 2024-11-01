edición general
Dubrovnik, la ciudad que prefiere perder dinero antes que ser "destruida" por el turismo masivo

En los últimos años, el turismo excesivo ha obligado a muchos de los destinos más visitados de Europa a tomar medidas. Esos son los casos de Venecia, que decidió cobrarles una tarifa a los visitantes de un solo día; Barcelona, que ha puesto un límite a las plazas hoteleras, y Ámsterdam, que está restringiendo los alojamientos de Airbnb. Sin embargo, ninguna ciudad ha llegado tan lejos como Dubrovnik, que ahora ha fijado un límite máximo al número de personas que pueden estar dentro de sus murallas al mismo tiempo.

#8 laruladelnorte
Quizás lo menos convencional de todo sea que la ciudad está comprando edificios en el casco antiguo para alquilarlos a familias jóvenes y ha establecido una escuela en un antiguo palacio.
Junto con la nueva legislación de alquiler de viviendas, el objetivo es reubicar a los residentes y devolverle la vida a una ciudad vaciada por el turismo, revirtiendo lo que se ha descrito como la "Disneyficación" de Dubrovnik.
"Esto es muy importante a largo plazo", dice Frankovic. “Estratégicamente, ganaremos más y más hogares dentro de las murallas de la ciudad. Esta es la principal forma en que podemos traer a la gente de vuelta a la ciudad vieja".

Un alcalde que mira por sus ciudadanos. :-*
Dragstat #9 Dragstat
#8 me parece increíble que un alcalde sea capaz de hacer algo así. Debe de ser como mínimo comunista y enemigo de emprendimiento.
mecha #10 mecha
#8 cuando estuve en Venecia no me gustó nada, parecía un parque temático. Nada de vida, solo turistas haciendo fotos.

Para mi, viajar así no me aporta nada. No conoces locales, no conoces otra cultura u otra forma de vivir, solo ves monumentos, haces la foto y te vas. Para eso me pongo un documental de viajes.
#3 pirat *
Evitar morir de éxito.
Por cierto, muchos de los que andan por ahí petándolo todo son los que luego se quejan de que no se pueden comprar una casa... yo desde la pandemia no he salido.
#1 Pitchford
Los límites al turismo masivo en una población hay que ponerlos antes de que sea excesivo y demasiada gente viva de él, ya que reducir un cierto nivel de turismo alcanzado, con muchos negocios dependientes y toda la vida tradicional del lugar trastocada es complicado, por lo que los alcaldes suelen limitarse a estabilizarlo.
#7 Pitchford
#1 ... advertencia de la Unesco de 2016 de que los muros de piedra medievales de la ciudad podrían ser eliminados de la lista de Patrimonio de la Humanidad si la ciudad no gestionaba mejor su turismo.

Y han hecho algo seguramente porque les amenazaron, si no quizá ni éso..
Torrezzno #2 Torrezzno
Pues ya puede haber cambiado. Cuando fuí hace años, después del boom de juego de tronos, no se podía ni pasear por la muralla
ur_quan_master #5 ur_quan_master
Fui en 2005 y ya estaba comida por el turismo.
obmultimedia #4 obmultimedia
No se pierde dinero, se deja de ganar , no es lo mismo.
crycom #6 crycom
#4 Más bien se deja de ganar algo más, que todos los locales de esa ciudad que se fueron fuera para alquilar por Airbnb su casa seguirán igual.
