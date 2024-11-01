Drones iraníes atacaron hoy otro campo de gas, las instalaciones Habshan Gas y el campo de gas Bab en Emiratos Árabes Unidos [ eng ]

Los Emiratos Árabes Unidos condenaron enérgicamente el ataque terrorista iraní contra la planta de gas de Habshan y el yacimiento de Bab, que fue interceptado con éxito por las defensas aéreas del país sin que se registraran heridos. El Ministerio recalcó además que este ataque terrorista contra infraestructuras críticas e instalaciones petroleras representa una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad regionales, así como para la seguridad energética mundial.