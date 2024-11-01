Drones iraníes atacaron hoy otro campo de gas, las instalaciones Habshan Gas y el campo de gas Bab en Emiratos Árabes Unidos [ eng ]

Los Emiratos Árabes Unidos condenaron enérgicamente el ataque terrorista iraní contra la planta de gas de Habshan y el yacimiento de Bab, que fue interceptado con éxito por las defensas aéreas del país sin que se registraran heridos. El Ministerio recalcó además que este ataque terrorista contra infraestructuras críticas e instalaciones petroleras representa una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad regionales, así como para la seguridad energética mundial.
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Se empiezan a bombardear locales abiertos de noche, todo puede ser.
Sin embargo, en las redes sociales hay vídeos de los ataques
www.youtube.com/watch?v=NFZ3yRicm38
Mientes !!!
La noticia informa de dos hechos: 1) ataque 2) calificación del ataque por el gobierno. Ambos recogidos en el contenido.
Si a ti te parece importante centrarte en algún aspecto, pues envía tu la noticia que te apetezca. Pero no tienes ningún derecho a decirme a mi lo que tengo yo que hacer. Y menos venir a acusarme con falsedades !!!
Y por aquí la gente alegrándose de los ataques de Irán a los países vecinos
Resulta curioso también ver como Israel ataca suelo Iraní pero Irán hace "ataques terroristas".
Igual si USA e Israel dejan de bombardear suelo Iraní, estos dejan también de tocar los cojones.
Emiratos Árabes Unidos condena el ataque terrorista de Irán contra la planta de gas de Habshan y Bab Field
Traducción original : Emiratos Árabes Unidos condena el ataque terrorista de Irán contra la planta de gas de Habshan y Bab Field
Titular escogido : Drones iraníes atacaron hoy otro campo de gas, las instalaciones Habshan Gas y el campo de gas Bab en Emiratos Árabes Unidos
Mismos datos importantes ( Irán atacó Habshan Gas Instalation & Bab Gas Field ) eliminando la opinión del gobierno que no es tan relevante como para que vaya en el titular, aunque sí va en el contenido de la noticia.
Reporto tu bulo de que es "microblogging".
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