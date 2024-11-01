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Drones iraníes atacaron hoy otro campo de gas, las instalaciones Habshan Gas y el campo de gas Bab en Emiratos Árabes Unidos [ eng ]

Drones iraníes atacaron hoy otro campo de gas, las instalaciones Habshan Gas y el campo de gas Bab en Emiratos Árabes Unidos [ eng ]

Los Emiratos Árabes Unidos condenaron enérgicamente el ataque terrorista iraní contra la planta de gas de Habshan y el yacimiento de Bab, que fue interceptado con éxito por las defensas aéreas del país sin que se registraran heridos. El Ministerio recalcó además que este ataque terrorista contra infraestructuras críticas e instalaciones petroleras representa una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad regionales, así como para la seguridad energética mundial.

| etiquetas: geopolítica , militar , guerra , petróleo , información
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9 comentarios
8 1 1 K 120 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
A ver si le van a dar a Froilan cuando esté en el trabajo. :roll:
1 K 24
perrico #4 perrico
#1 En el trabajo no le van a dar.
Se empiezan a bombardear locales abiertos de noche, todo puede ser.
3 K 52
alehopio #5 alehopio
Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos tienen leyes muy estrictas contra la difusión de "rumores" o imágenes de instalaciones militares/estratégicas atacadas. Por ello, muchas cuentas locales están limitándose a replicar los mensajes oficiales de la agencia de noticias WAM.

Sin embargo, en las redes sociales hay vídeos de los ataques

www.youtube.com/watch?v=NFZ3yRicm38
0 K 19
alehopio #9 alehopio
#8 << la noticia va sólo de la denuncia >>

Mientes !!!

La noticia informa de dos hechos: 1) ataque 2) calificación del ataque por el gobierno. Ambos recogidos en el contenido.

Si a ti te parece importante centrarte en algún aspecto, pues envía tu la noticia que te apetezca. Pero no tienes ningún derecho a decirme a mi lo que tengo yo que hacer. Y menos venir a acusarme con falsedades !!!
0 K 19
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Más madera. Y Trump frotándose las manos al poder vender más petróleo y gas y al doble de precio.

Y por aquí la gente alegrándose de los ataques de Irán a los países vecinos xD xD
0 K 12
Raziel_2 #6 Raziel_2 *
#2 Solo en tu cabeza se alegra la gente.

Resulta curioso también ver como Israel ataca suelo Iraní pero Irán hace "ataques terroristas".

Igual si USA e Israel dejan de bombardear suelo Iraní, estos dejan también de tocar los cojones.
4 K 70
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#0 Al bonito microblogging:
Emiratos Árabes Unidos condena el ataque terrorista de Irán contra la planta de gas de Habshan y Bab Field
0 K 12
alehopio #7 alehopio *
#3 A la fea mentira de la que me acusas: "microblogging".

Traducción original : Emiratos Árabes Unidos condena el ataque terrorista de Irán contra la planta de gas de Habshan y Bab Field

Titular escogido : Drones iraníes atacaron hoy otro campo de gas, las instalaciones Habshan Gas y el campo de gas Bab en Emiratos Árabes Unidos

Mismos datos importantes ( Irán atacó Habshan Gas Instalation & Bab Gas Field ) eliminando la opinión del gobierno que no es tan relevante como para que vaya en el titular, aunque sí va en el contenido de la noticia.

Reporto tu bulo de que es "microblogging".
@admin
1 K 36
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#7 Claro la noticia va sólo de la denuncia de Emiratos Árabes por el ataque terrorista de Irán, y para ti no es importante lo que dice la noticia, sino destacar en el titular que Irán a conseguido atacar a EAU
0 K 12

menéame