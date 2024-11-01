“Dream Prompter”: el plugin que lleva la IA generativa de Google a GIMP

Un nuevo plugin para GIMP, bautizado Dream Prompter, pone sobre la mesa una propuesta clara para diseñadores e ilustradores que trabajan con software libre: generar y editar imágenes con IA sin salir del lienzo, con capas bien etiquetadas y sin destruir el trabajo original. El resultado es un complemento gratuito (licencia MIT) disponible en GitHub, que requiere una clave de la API de Google con facturación activa (la generación de imágenes no está incluida en el nivel gratuito).