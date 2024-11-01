Dr. Roman Yampolskiy: "Estos son los únicos 5 trabajos que quedarán en 2030 gracias a la IA"

El Dr. Roman Yampolskiy revela cómo la IA eliminará el 99% de los empleos, por qué Sam Altman está ignorando la seguridad y cómo nos dirigimos hacia un colapso global… o incluso la Tercera Guerra Mundial. El Dr. Roman Yampolskiy es una de las principales voces en seguridad de la IA y Profesor de Ciencias de la Computación e Ingeniería. Acuñó el término “seguridad de la IA” en 2010 y ha publicado más de 100 artículos sobre los peligros de la inteligencia artificial.