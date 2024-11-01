edición general
Dr. Roman Yampolskiy: "Estos son los únicos 5 trabajos que quedarán en 2030 gracias a la IA"

El Dr. Roman Yampolskiy revela cómo la IA eliminará el 99% de los empleos, por qué Sam Altman está ignorando la seguridad y cómo nos dirigimos hacia un colapso global… o incluso la Tercera Guerra Mundial. El Dr. Roman Yampolskiy es una de las principales voces en seguridad de la IA y Profesor de Ciencias de la Computación e Ingeniería. Acuñó el término “seguridad de la IA” en 2010 y ha publicado más de 100 artículos sobre los peligros de la inteligencia artificial.

etiquetas: roman yampolskiy , seguridad , ia , robótica , empleo , singularidad de la ia
Jointhouse_Blues
Los astroturfers tenéis los días contados. :-D
bol
Me va a encantar ver a la AI limpiándome el culo.
Dr.Who
#14 imagínate a un T-1000 dándote cariñitos en tu senectud :-D
ed25519
alguien hace spoil? una hora y veinte minutos para 5 putos nombres de trabajo me parece un timo el video :-D
Dr.Who
#18 el titular es un klickbait, no lo he cambiado por el tema de las reglas del site:

Pero mi titular alternativo sería: "Superinteligencia, seguridad y singularidad de la IA"

Hasta el final en el penultimo bloque no profundiza en las consecuencias en el mercado laboral. Puedes acudir a él en la línea de reproducción. Y al principio habla sobre el tipo de trabajo que se irá viendo afectado en las fases hacia la Super IA
ed25519
#19 Gracias por la respuesta ;)
Zamarro
La IA no hace nada sin un imput, no es proactiva ni soñadora, no tiene alma ni esencia.
Si solo quedan 5 trabajos, con el tiempo el resto de trabajos de IA, seran remplazados por trabajos de humanos, ya que la propia IA no va a trabajar por generar nuevas ideas, mejoras, o lo que sea sin que un humano se lo diga o se lo deje programado en un loop infinito.
Dr.Who
#4 La entrevista circula entorno a la Superinteligencia y a la singularidad de la IA. Es larguita... paciencia.
Kuruñes3.0
Espero a que alguien me ahorre el clic. Que tostón de tío.
1 K 18
Torrezzno
Ya ha salido hoy este señoro
soberao
Los locutores de Radio Maria se pueden generar con AI sin problemas desde hoy mismo. Que la AI se lo invente todo en este campo católico no es un problema sino una ventaja. Y el rosario y las misas son todas iguales, solo tienen que cambiar las voces para que parezcan que van rotando y es desde "otra parroquia".
Abril_2025
#9 ¿Para qué vas a usar IA para contenido nuevo cuando puedes repetir lo que pasaste el martes?
Dr.Who #13 Dr.Who *
#10 yo creo que puedes repetir, si tuvieses una grabación, la misa previa al concilio de nicea y la mayoría de oyentes ni se daría cuenta.

cc #9
ChatGPT
Puto?
Gry
#1 Yo espero poder descargarme a Lucy Liu antes del 2050. :-D
1 K 25
Iqui_Balam
#6 gran capitulo. Recomiendo ver la ultima temporada que sacaron hace "poco". Aunque sea por la nostalgia de Futurama
Khadgar
#1 ¿Cuando tengamos cyberpilinguis? Olvídalo. :troll:
ChatGPT
#7 no necesitan IA,….
ElenaCoures1
Admin de Menéame
PauMarí
Camello!
