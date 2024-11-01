Dr. Jekyll y el hombre lobo (1971)

La primera mitad de la década de los setenta fue, sin duda, la edad de oro del fantaterror español, en lo que a cantidad se refiere, así como a éxito de público. En el caso concreto de Paul Naschy / Jacinto Molina, por aquel entonces encadenaba una película tras otra. Y especificando en su creación licantrópica, el torturado Waldemar Daninsky, tras la celebérrima La noche de Walpurgis (1971) ofreció la fallida La furia del hombre lobo[1], estrenada en 1972 ―en concreto, el 7 de febrero―. De inmediato enlaza y procura una nueva aventura...