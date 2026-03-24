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Dos mujeres agreden sexualmente a un menor de 17 años en La Sagrera

Dos mujeres agreden sexualmente a un menor de 17 años en La Sagrera

Los Mossos d'Esquadra investigan una agresión sexual a un menor de 17 años en el distrito barcelonés de Sant Andreu. Según avanza Metrópoli, y confirma la policía catalana, los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, 22 de marzo, en un local de alquiler de fiestas del barrio de La Sagrera. La agresión, además, la perpetraron dos mujeres. Tal y como ha podido saber este medio de fuentes policiales, ambas agresoras --de origen latino-- abordaron al joven, trabajador del establecimiento, cuando se encontraba cerrando el negocio por la tarde.

| etiquetas: agresión sexual , violación , menor , la sagrera , barcelona
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4 comentarios
6 2 0 K 72 actualidad
Apotropeo #1 Apotropeo
¿ Que hace un menor de edad, sólo, cerrando y responsabilizándose de un negocio, sea este del índole que sea?
¿ Esto lo permite la legislación?
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javierchiclana #2 javierchiclana
#1 Es legal trabajar a partir de los 16, con autorización paterna. Es un negocio que suele estar regentado familiarmente, al menos donde vivo.
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LuCiLu #3 LuCiLu
#1 A partir de 16 años, sí, perfectamente.
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antesdarle #4 antesdarle
#1 Creo que si sus tutores están de acuerdo y el trabajo no es de noche o peligroso, no creo que sea ilegal. Por otro lado me imagino la típica sala de fiesta que alquilas por horas. Así que entiendo que será negocio familiar y la responsabilidad se limitará a pedir a los dos que queden que se marchen y bajar la persiana
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menéame