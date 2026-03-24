Dos mujeres agreden sexualmente a un menor de 17 años en La Sagrera

Los Mossos d'Esquadra investigan una agresión sexual a un menor de 17 años en el distrito barcelonés de Sant Andreu. Según avanza Metrópoli, y confirma la policía catalana, los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, 22 de marzo, en un local de alquiler de fiestas del barrio de La Sagrera. La agresión, además, la perpetraron dos mujeres. Tal y como ha podido saber este medio de fuentes policiales, ambas agresoras --de origen latino-- abordaron al joven, trabajador del establecimiento, cuando se encontraba cerrando el negocio por la tarde.