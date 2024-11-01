Dos investigados por un presunto delito de maltrato animal grave a un cachorro de tres meses

Guardia Civil de Cantabria ha instruido diligencias en calidad de investigados a dos personas de 47 y 37 años, como presuntos autores de un delito de maltrato animal. La Guardia Civil inició una investigación tras el aviso de una protectora que alertaba sobre el mal estado en que se encontraba un cachorro de perro de tres meses, tras ser localizado en una calle del municipio de Puente Viesgo. El animal presentaba lesiones severas y visibles, incluyendo traumatismo en la zona craneal, la fractura de una pata y una infección ocular grave, pres...