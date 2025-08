Dos imputados en el 'caso Montoro' tienen la Cruz de Isabel la Católica que les dio el Gobierno

Ricardo Martínez Rico y Miguel Crespo Rodríguez, socios de Equipo Económico y ex altos cargos de Hacienda y Economía con el PP, fueron condecorados con esta distinción en 2004. La Cruz de Isabel la Católica no lleva asociada ninguna remuneración y se puede retirar en caso de que exista una "sentencia firme" contra los condecorados, según el real decreto que la regula. No existen, sin embargo, antecedentes de casos en los que se haya revocado este reconocimiento.