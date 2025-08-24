Dos detenidos en Sestao tras apuñalar a un varón que quiso evitar el robo de unas zapatillas a su amigo

Dos hombres han sido detenidos en Sestao (Vizcaya) tras asestar tres puñaladas a otro varón que intentó evitar que los arrestados le robaran las zapatillas a su amigo, al que propinaron varias patadas. Los sospechosos se atrincheraron en un piso que abandonaron, sin oponer resistencia, tras una negociación con la Ertzaintza. Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos ocurrieron a las 21.45 horas de este pasado sábado en el municipio vizcaíno.