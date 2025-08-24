edición general
Dos detenidos en Sestao tras apuñalar a un varón que quiso evitar el robo de unas zapatillas a su amigo

Dos hombres han sido detenidos en Sestao (Vizcaya) tras asestar tres puñaladas a otro varón que intentó evitar que los arrestados le robaran las zapatillas a su amigo, al que propinaron varias patadas. Los sospechosos se atrincheraron en un piso que abandonaron, sin oponer resistencia, tras una negociación con la Ertzaintza. Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos ocurrieron a las 21.45 horas de este pasado sábado en el municipio vizcaíno.

| etiquetas: sestao , bizkaia , apuñalamientos , delincuencia
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo
Espero que esté bien después de las puñaladas que le han a-Sestao. :shit: :-S
GanaderiaCuantica #13 GanaderiaCuantica
#9 Ha Sestao fino ahí.
#5 Leon_Bocanegra
No han llegado aún el de "en los 80 era peor" y el "de pinta a caso aislado"?
Pertinax #6 Pertinax
#5 Porque aún no entiendes mis sutilezas. :troll:
#7 Leon_Bocanegra
#6 ya te dije el otro día que no hablo racistés :troll:
Pertinax #8 Pertinax
#7 No hay nada de racista en este envío. Tan solo en tu imaginación.
alcama #3 alcama
Unas zapatillas no valen una vida.
Habrá que analizar que clase de delincuentes tenemos que creen que por un par de zapatillas pueden llevarse una vida por delante
#1 Katos
Navajas de Alvacete desde tiempos inmemoriables...
Como son estos castellanomanchegos
Pertinax #2 Pertinax
#1 Las zapas eran J'hayber. Fijo.
#4 Katos
#2 la manchaadidas
anonimo115 #10 anonimo115
No hay nada material que merezca arriesgar la vida
Leconnoisseur #11 Leconnoisseur
#10 un bypass
Esku #14 Esku
#10 Enfrentarse a la basura que te pretende robar no es tanto por el dinero ni el objeto, es por decencia, orgullo y etica. Si nadie les planta cara por seguir esa filosofia o por miedo se sienten impunes, como ya pasa. A mi aun no me ha pasado que me atraquen directamente, pero si no soy capaz de huir a tiempo y no me queda otra van a tener que matarme para llevarse mis calcetines roidos.
#16 DonaldBlake
Los que os tomáis los 80 a cachondeo, me recordáis a los que se toman pasadas dictaduras a cachondeo. Si hubiese habido redes sociales entonces, habría quedado constancia, solo te enterabas de lo que le pasaba a gente cercana. A mí no me asaltaron en los 80 con navaja porque yo no salía, me asaltaron en los 90; ahora me siento más seguro que entonces.
salchipapa77 #12 salchipapa77
En los ochenta...
sotillo #15 sotillo
#12 Estaba la cosa muy dura y como ahora la justicia ya y tal
