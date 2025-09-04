¿Dónde está mi coche volador?

No habría que esperar a los años ochenta y a Regreso al futuro para que alguien sembrara la idea de los coches voladores en nuestra imaginación, ya lo hicieron visionarios como Albert Robida o Julio Verne a finales del siglo XIX...Parece ser que uno de los primeros fue Glenn Curtiss, un inventor y empresario estadounidense que había pasado de las bicicletas a las motos a la construcción de motores para aviones. El Curtiss Autoplane se presentó en la Exposición Aeronáutica Panamericana celebrada en Nueva York en febrero de 1917.