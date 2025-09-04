edición general
¿Dónde está mi coche volador?

No habría que esperar a los años ochenta y a Regreso al futuro para que alguien sembrara la idea de los coches voladores en nuestra imaginación, ya lo hicieron visionarios como Albert Robida o Julio Verne a finales del siglo XIX...Parece ser que uno de los primeros fue Glenn Curtiss, un inventor y empresario estadounidense que había pasado de las bicicletas a las motos a la construcción de motores para aviones. El Curtiss Autoplane se presentó en la Exposición Aeronáutica Panamericana celebrada en Nueva York en febrero de 1917.

Hombre_de_Estado
...preguntó Carrero Blanco a San Pedro.
victorjba
#8 Si acaso a Belcebú, ese hijoputa a San Pedro no lo vio ni al pasar.
rojelio
El coche y el avión son tan diferentes que, al menos por ahora, todos los intentos de combinarlos han resultado en híbridos que son malos aviones y peores coches. Simplemente no vale la pena, es mejor tener vehículos separados.
Khadgar
#4 Y dependiendo de la definición de volador hasta un Dodge 3700 GT podría contar como coche volador.
Khadgar
¿Viendo cómo la gente se las apaña en planos bidimensionales con el coche? Más nos vale que no llegue nunca al mercado el coche volador. :tinfoil:
pip
#3 Imagínate una rotonda en 3D.
poseso
Es lo que nos faltaba, gente a mansalva aparcando en quintuple fila en el Tibet para echar el finde.
Khadgar
#1 Eso no son coches, cuadricópteros.
anv
#2 Depende de la definición de coche...
Natxelas_IV
Emosido engañado
