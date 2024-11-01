Donantes evangélicos aportan entre 350 y 450 millones de dólares anuales, lo que representa aproximadamente entre el 10 y el 12 % del total de las donaciones extranjeras a Israel [eng]

La Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos (IFJC) recaudó 271 millones de dólares en 2023 y 318 millones en 2024, con un 92 % de sus donantes identificándose como cristianos. Además, existe una fuente de financiación más difícil de rastrear que se destina directamente a ministerios cristianos que operan en Israel, estimada de forma conservadora entre 50 y 100 millones de dólares anuales. La filantropía cristiana a nivel mundial supera los 200 mil millones de dólares anuales, con más de 145 mil millones de dólares aportados por EEUU.
| etiquetas: geoestrategia , política , militar , guerra , petróleo , religión
issuu.com/the-fellowship/docs/ifcj-2023-annual-report
Es un hecho documentado que organizaciones como International Fellowship of Christians and Jews recaudan cientos de millones para programas de Aliyah (inmigración).
Se sospecha que… » ver todo el comentario
¿Podemos hablarte de la biblia?
www.meneame.net/go?id=4154015
www.meneame.net/go?id=4137266