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Donantes evangélicos aportan entre 350 y 450 millones de dólares anuales, lo que representa aproximadamente entre el 10 y el 12 % del total de las donaciones extranjeras a Israel [eng]

La Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos (IFJC) recaudó 271 millones de dólares en 2023 y 318 millones en 2024, con un 92 % de sus donantes identificándose como cristianos. Además, existe una fuente de financiación más difícil de rastrear que se destina directamente a ministerios cristianos que operan en Israel, estimada de forma conservadora entre 50 y 100 millones de dólares anuales. La filantropía cristiana a nivel mundial supera los 200 mil millones de dólares anuales, con más de 145 mil millones de dólares aportados por EEUU.

| etiquetas: geoestrategia , política , militar , guerra , petróleo , religión
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7 comentarios
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alehopio #2 alehopio *
En su reporte de 2023, la IFCJ (International Fellowship of Christians and Jews) declara haber brindado apoyo directo a 93,000 soldados israelíes, lo que incluye desde equipamiento básico hasta ayuda económica para "soldados solitarios".

issuu.com/the-fellowship/docs/ifcj-2023-annual-report

Es un hecho documentado que organizaciones como International Fellowship of Christians and Jews recaudan cientos de millones para programas de Aliyah (inmigración).

Se sospecha que…   » ver todo el comentario
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#4 Feliberto
Transtornados mentales
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Ripio #6 Ripio
#4 Necesitas unos cuantos folletos que te saquen de tu error.
¿Podemos hablarte de la biblia?
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#1 ZamoraBigote
Te matan al jefe y les financias el estado.
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maldia #5 maldia
#1 Es normal que se lleven bien, tanto a evangélicos como a judíos les gusta ese dios sanguínario, cruel y vengativo. El hijo era un pringao.
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babuino #7 babuino
¿Cómo era eso de "nosequé y poner la cama"?
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menéame