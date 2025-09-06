edición general
8 meneos
12 clics

¿Por qué Donald Trump declara tantas emergencias? El mandatario está explotando un fallo en el sistema legal estadounidense para ampliar el poder presidencial

Estados Unidos es una nación en crisis, según el presidente. Los problemas son profundos y urgentes. Él asegura que sabe cómo solucionarlos, pero sus ideas son difíciles de aplicar: requieren nueva legislación o pesadas peticiones legales. Por suerte, hay una manera más fácil. En un estado de emergencia, la ley suele otorgar al presidente nuevos y amplios poderes. Por eso ha declarado casi una decena. Trump se ha apoyado en ese entramado de leyes de una manera sistemática como no lo hizo ninguno de sus predecesores en tiempos de paz.

| etiquetas: estados unidos , donald trump , emergencias , sistema legal
7 1 0 K 83 actualidad
6 comentarios
7 1 0 K 83 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Porque es tonto, jaja, ¡qué tonto es! No sabe lo que hace, dice cosas sin sentido.
0 K 17
ewok #2 ewok
#1 Ley de Poe. Es verdad que dice tonterías pero al mismo tiempo es muy listo en ciertas cosas.
0 K 11
#5 Marisadoro
Estados Unidos es una nación en crisis, según el presidente...

Y todo el mundo sabe nombre y apellido del problema
0 K 12
ayatolah #4 ayatolah
Mientras tanto, el control de armas en manos de particulares para frenar los asesinatos y tiroteos, no son ninguna emergencia.
www.gunviolencearchive.org/
www.gunviolencearchive.org/charts-and-maps
0 K 10
blak #3 blak *
Cargarte tu propio país por nada me parece bastante tonto (me tiene en el ignore...)
0 K 9
arcangel2p #6 arcangel2p
Fàcil. Es su atajo para aplicar las leyes que a él le interesan. Sean buenas o malas y tengan o no sentido.
0 K 7

menéame