¿Por qué Donald Trump declara tantas emergencias? El mandatario está explotando un fallo en el sistema legal estadounidense para ampliar el poder presidencial

Estados Unidos es una nación en crisis, según el presidente. Los problemas son profundos y urgentes. Él asegura que sabe cómo solucionarlos, pero sus ideas son difíciles de aplicar: requieren nueva legislación o pesadas peticiones legales. Por suerte, hay una manera más fácil. En un estado de emergencia, la ley suele otorgar al presidente nuevos y amplios poderes. Por eso ha declarado casi una decena. Trump se ha apoyado en ese entramado de leyes de una manera sistemática como no lo hizo ninguno de sus predecesores en tiempos de paz.