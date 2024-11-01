edición general
Un documento interno filtrado revela que los líderes de Israel cometieron todos los errores posibles durante la operación "Los Carros de Gideon" [ENG]

Un documento filtrado del ejército israelí, obtenido por medios hebreos, concluye que la Operación Carros de Gideón, lanzada por el ejército en Gaza a principios de este año, no logró sus objetivos. El Canal 12 de Israel afirmó que el documento afirma que los dos objetivos principales —derrotar a Hamás y liberar a los cautivos— fracasaron. El documento fue distribuido la semana pasada por el Centro de Información Operativa de las fuerzas terrestres del ejército. Según el Canal 12, ya ha sido visto por varias brigadas.

Para ser justos, el dejarse la escotilla abierta del blindado mientras estás con el Candy Crush o con los vídeos de TikTok no una , sino dos veces, no creo que haya sido un "error de los líderes" :troll:  media
