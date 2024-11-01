Un documento árabe hallado en un basurero del siglo XVII confirma la existencia de un rey nubio semilegendario (ENG)

Un estudio reciente explora nueva evidencia histórica de uno de los primeros gobernantes de Dongola precolonial. Anteriormente considerado semilegendario, el descubrimiento de un documento en el que se emitían órdenes en nombre del rey Qashqash proporciona evidencia de su existencia y detalla sus interacciones sociales, su gobierno y la arabización de Dongola en el período Funj.