Un documento árabe hallado en un basurero del siglo XVII confirma la existencia de un rey nubio semilegendario (ENG)

Un estudio reciente explora nueva evidencia histórica de uno de los primeros gobernantes de Dongola precolonial. Anteriormente considerado semilegendario, el descubrimiento de un documento en el que se emitían órdenes en nombre del rey Qashqash proporciona evidencia de su existencia y detalla sus interacciones sociales, su gobierno y la arabización de Dongola en el período Funj.

Cuñado #4 Cuñado *
Anteriormente considerado semilegendario

Es curioso cómo se aplican los criterios de verificabilidad en función de intereses ajenos a los de la propia historiografía.

Este rey era considerado semilegendario porque sólo se conocía a través de fuentes indirectas y, sin embargo, Jesús de Nazaret ha sido considerado siempre un personaje histórico en la misma circunstancia.

Y que conste que yo creo que la existencia de un profeta llamado Yesua, seguidor de Juan el Bautista, que fue crucificado por los romanos es harto plausible. Pero no deja de resultar curioso las pocas veces que se oye hablar de él como un personaje "semilegendario".
