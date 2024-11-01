Documental Salud no responde

Ante las múltiples censuras y prohibiciones que ha sufrido este documental en distintos pueblos y barrios de Andalucía, hemos decidido dar un paso más: hacerlo llegar a todo el mundo. Por eso, iniciamos su difusión a través de YouTube, las diferentes redes sociales y medios de comunicación locales. Porque lo que se intenta silenciar, merece ser escuchado más alto. La respuesta ha sido abrumadora. Hemos recibido una gran cantidad de correos y mensajes que, por falta de recursos humanos, no siempre podemos responder como nos gustaría.