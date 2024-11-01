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Documental Salud no responde

Documental Salud no responde

Ante las múltiples censuras y prohibiciones que ha sufrido este documental en distintos pueblos y barrios de Andalucía, hemos decidido dar un paso más: hacerlo llegar a todo el mundo. Por eso, iniciamos su difusión a través de YouTube, las diferentes redes sociales y medios de comunicación locales. Porque lo que se intenta silenciar, merece ser escuchado más alto. La respuesta ha sido abrumadora. Hemos recibido una gran cantidad de correos y mensajes que, por falta de recursos humanos, no siempre podemos responder como nos gustaría.

| etiquetas: amama , salud no responde , censura , cáncer de mama , andalucía
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3 comentarios
18 4 0 K 227 actualidad
joffer #2 joffer
Aquí mi voto y todo mi apoyo.
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efectogamonal #1 efectogamonal *
Aquí dejo esto, para que se sepan las dantescas consecuencias para la sanidad pública, cuando los putos nazis de mierda son los que estan al volante, para poder volarla por los aires para privatizarla {0x1f525}
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pax0r #3 pax0r
y menos que van a responder, mismos recursos y cada vez más "clientes"
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menéame