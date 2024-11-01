Documental #PactosDeSilencio3 la realidad en la dependencia. (estreno online)

Investigación documentada sobre residencias de ancianos: fraude, negligencia y lucro desmedido. El documental expone cómo fondos transnacionales privatizaron el cuidado convirtiendo la dependencia en negocio especulativo. Casos concretos de empresas implicadas, ausencia de inspecciones, impunidad judicial. Testimonios directos de afectados. Imprescindible para entender el sistema de cuidados en España. Disponible en versión corta y larga.