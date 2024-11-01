edición general
Documental de 40 millones de dólares de Melania Trump tiene dificultades para vender entradas antes del estreno [ENG]

La próxima película de la Primera Dama Melania Trump ya ha sido considerada un fracaso. Mientras que el presidente Donald Trump dijo recientemente que había una gran demanda de entradas para el estreno de MELANIA, que se celebrará en el Kennedy Center de Washington D.C. el 30 de enero, fuentes desmintieron las declaraciones del presidente y aseguraron que el proyecto de 40 millones de dólares ha estado "luchando" por vender entradas anticipadas. «Los cines están prácticamente vacíos».

¿Fracaso para quien? Este documental creo que era el que había pagado Amazon como parte del peloteo a Trump. Les da exactamente igual que no lo vea nadie porque es un simple intercambio de favores. Melania y demás cobrarán por participar, y Amazon ya sabía que iría a pérdidas.
La elección de Brett Ratner como director también ha generado un notable revuelo mediático. Ratner, responsable de títulos como Rush Hour o Red Dragon, lleva años apartado de los grandes estudios tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada que varias actrices hicieron públicas en 2017, un escándalo que llevó a Warner Bros. a romper su acuerdo con él y dejó a su productora, RatPac, fuera de numerosos proyectos.

Se ha escogido a lo más granado de la sociedad.
#6 Si te pones a leer es peor la historia de Ratner, porque después de que le cortasen el grifo en Hollywood lo acogieron los israelíes y es muy amigo de Netanyahu.
