Documental de 40 millones de dólares de Melania Trump tiene dificultades para vender entradas antes del estreno [ENG]

La próxima película de la Primera Dama Melania Trump ya ha sido considerada un fracaso. Mientras que el presidente Donald Trump dijo recientemente que había una gran demanda de entradas para el estreno de MELANIA, que se celebrará en el Kennedy Center de Washington D.C. el 30 de enero, fuentes desmintieron las declaraciones del presidente y aseguraron que el proyecto de 40 millones de dólares ha estado "luchando" por vender entradas anticipadas. «Los cines están prácticamente vacíos».