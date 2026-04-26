Una docena de programadores musicales españoles confinados en un hotel de Mali a raíz de una ola de ataques y explosiones

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#1
Supercinexin
Ya ves tú qué se les habría perdido a éstos en uno de los países de África con mayor riesgo de terrorismo y conflictos armados. La gente yo no sé qué tiene en la cabeza, de verdad.
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#2
ur_quan_master
#1
nadie podía saber que esta semana tocaba contraataque del bloque colonizador.
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#3
Supercinexin
*
#2
www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomend
.
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