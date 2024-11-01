Doble atentado suicida en Argelia coincidiendo con la visita del Papa [FRA]

Mientras el Papa León XIV visitaba Argelia se produjo un doble atentado suicida en la ciudad de Blida, situada a unos 50 kilómetros al sur de Argel. El doble atentado tuvo lugar a última hora de la mañana de hoy lunes 13 de abril. Según testigos, dos terroristas suicidas detonaron sus cargas frente a la comisaría central de policía de la ciudad, en un importante centro urbano. Este es el primer atentado en suelo argelino desde 2012.