Doble atentado suicida en Argelia coincidiendo con la visita del Papa [FRA]

Mientras el Papa León XIV visitaba Argelia se produjo un doble atentado suicida en la ciudad de Blida, situada a unos 50 kilómetros al sur de Argel. El doble atentado tuvo lugar a última hora de la mañana de hoy lunes 13 de abril. Según testigos, dos terroristas suicidas detonaron sus cargas frente a la comisaría central de policía de la ciudad, en un importante centro urbano. Este es el primer atentado en suelo argelino desde 2012.
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No me cabe la menor duda.
Ya digo: cualquieras
Bueno, yo descarto a Marruecos porque tampoco le interesa a Marruecos este fregado.
Ahora, los israelitas y los usanos tienen desde hace mucho muy buen trato con islamistas radicales, o tontos útiles. Así que...