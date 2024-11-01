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Doble atentado suicida en Argelia coincidiendo con la visita del Papa [FRA]

Mientras el Papa León XIV visitaba Argelia se produjo un doble atentado suicida en la ciudad de Blida, situada a unos 50 kilómetros al sur de Argel. El doble atentado tuvo lugar a última hora de la mañana de hoy lunes 13 de abril. Según testigos, dos terroristas suicidas detonaron sus cargas frente a la comisaría central de policía de la ciudad, en un importante centro urbano. Este es el primer atentado en suelo argelino desde 2012.

| etiquetas: argelia , blida , atentado , papa , león xiv
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8 comentarios
2 1 0 K 45 actualidad
Tkachenko #1 Tkachenko
CIA-Mossad, fijo
8 K 124
Spirito #2 Spirito *
#1 Efectivamente. Es un aviso a navegantes de la "bondad" de Israel y/o EEUU... por supuesto, con el apoyo de Marruecos.

No me cabe la menor duda.
6 K 97
sotillo #3 sotillo
#1 Y diría que Marruecos
2 K 41
#5 Patruclo
#1 La CIA bastante tiene con lo de casa... pero las casualidades no exiten
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Supercinexin #6 Supercinexin
#1 En realidad, como muy convenientemente han desaparecido los dos terroristas al ser suicidas, no podemos adelantar conclusiones y pueden haber sido cualquieras: musulmanes, comunistas, izquierdistas, combatientes palestinos, combatientes libaneses, simpatizantes de Hamás y Hezbollah, grupos antieuropeístas, grupos antiamericanos, agentes del FSB ruso...

Ya digo: cualquieras :troll:
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Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
Qué casualidad, 14 años después del último atentado islamista y se produce ahora cuando este papa se ha opuesto a las brutalidades de EEUU e Israel.
4 K 68
#7 j-light
León, calla o te callamos, primer aviso.

Bueno, yo descarto a Marruecos porque tampoco le interesa a Marruecos este fregado.

Ahora, los israelitas y los usanos tienen desde hace mucho muy buen trato con islamistas radicales, o tontos útiles. Así que...
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siempreesverano #8 siempreesverano
Pues sí que Trump le ha pillado manía al Papá...
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menéame