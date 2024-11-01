El problema de pedirle a una IA que distinga lo verdadero de lo falso no es que el modelo sea malicioso. El problema es estructural. Los modelos de lenguaje no mienten en el sentido clásico sino que operan en un régimen de indiferencia radical a la distinción entre lo verdadero y lo falso. Producen lo que suena bien, lo que el interlocutor quiere escuchar, lo que maximiza la percepción de utilidad. Pedirle a Grok que te ayude a detectar deepfakes equivale a contratar al fabricante de moneda falsa para que audite tu caja fuerte"