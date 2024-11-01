El diseño original del logotipo "dinosaurio" de Mozilla [ENG]  

Me ha llamado la atención que el diseño del logotipo original del "dinosaurio" de mozilla.org no está ampliamente disponible en línea. Así que aquí está. Como expliqué con cierto detalle en mi artículo de 2016 "Ellos viven y la historia secreta del logotipo de Mozilla", encargué este diseño a Shepard Fairey para usarlo como marca del recién fundado mozilla.org y nuestra versión de código abierto de Netscape, que finalmente se convirtió en Firefox. Esto sucedió en marzo de 1998.