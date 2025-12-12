edición general
12 meneos
13 clics
Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con la dirección del partido

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con la dirección del partido

La secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga ha presentado su dimisión en la Ejecutiva Nacional de los socialistas gallegos celebrada este viernes por discrepancias con la dirección del PSOE en Galicia tras el escándalo de acoso sexual que ha salpicado al presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte. Ha reprochado a la dirección que no se consultase con ella el primer comunicado lanzado por el partido tras trascender las denuncias.

| etiquetas: psoe , galicia , igualdad
10 2 0 K 129 actualidad
9 comentarios
10 2 0 K 129 actualidad
#2 DenisseJoel
No acabo de entender lo del PSOE. Lo único que tienen que hacer es fingir que son de izquierdas sin interferir en el capitalismo corporativo, y para fingir ser de izquierdas sin serlo un punto clave es ser "el partido de las mujeres", ¿y hasta eso lo hacen mal? Al final va a haber que contratar a actores profesionales.
4 K 54
#4 surco *
#2 Ni siquiera. El psoe está ideologicamente bien posicionado. El español no es de izquierdas, es de centro -izquierda aspiracional y progre. Lo único que tiene que hacer es no joderla con la corrupción y cumplir el protocolo interno. Y no lo hace
1 K 22
#5 DenisseJoel
#4 Yo diría que incluso con cumplir el protocolo debería ser suficiente. Es prácticamente imposible tener corrupción cero cuando tu misión es dar gato por liebre.
0 K 11
#9 gershwin *
#4 "Lo único que tiene que hacer es no joderla con la corrupción"
la corrupción no castiga en votos a ningún partido porque mal de todos consuelo de tontos.. salvo algo muy gordo y algo más a el PSOE que al PP ... pero se ha vuelto a ver claro con el tema de Ábalos&cía la caída en voto socialista fue de mujeres tras las grabaciones del puterío
0 K 12
#1 NeuronaSur *
Hasta el coño!!!!! Y se entiende.
2 K 37
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
El PSOE más feminista de la historia siempre va a estar del lado de las víctimas.
1 K 21
#6 NeuronaSur
#3 Por ahora están “encima” de las víctimas.
3 K 37
lvalin #7 lvalin
#6 Y algunos, al parecer, anhelan estar "dentro" de las víctimas.
2 K 27
#8 tpm1
Visto lo visto, no parece que haya realizado bien su trabajo.
0 K 10

menéame