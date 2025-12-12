Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con la dirección del partido

La secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga ha presentado su dimisión en la Ejecutiva Nacional de los socialistas gallegos celebrada este viernes por discrepancias con la dirección del PSOE en Galicia tras el escándalo de acoso sexual que ha salpicado al presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte. Ha reprochado a la dirección que no se consultase con ella el primer comunicado lanzado por el partido tras trascender las denuncias.