Digitalización de los salpicaderos: ¿Realmente todo son ventajas o es una involución?

El primer tema que a todos nos viene a la cabeza es la informática, pero aquí nos gusta hablar de coches. En los últimos meses me he preguntado en varias ocasiones si es necesario contar con tantas y tan grandes pantallas en nuestros salpicaderos. ¿Tú qué crees?



Todas las marcas están esforzándose en crear salpicaderos donde la gran mayoría de mandos se concentren en una pantalla táctil con la excusa de ofrecer un mejor orden en cuanto a menús, así como salpicaderos más fluidos y más elaborados en materia de diseño y, sobre todo, con muy pocos botones físicos. Llevo años probando coches de todo tipo y, respecto a este tema de sustituir mandos físicos y botones por pantallas, mi opinión es que no vamos en la dirección correcta