Diez apuntes breves de la agresión de EE.UU e Israel a Irán. O multilateralismo o guerra regional

"La comparación con la guerra de 2003 sí muestra diferencias. Es un ataque igual de ilegal y que ya ha provocado crímenes de guerra y, puede, de lesa humanidad. Han bombardeado escuelas de niñas y objetivos civiles. Pero, ¿quiénes son sus aliados? EE.UU. e Israel han atacado solos. Ninguna otra potencia occidental ha colaborado (públicamente) ni, parece, que vaya a hacerlo", analiza Ander Gutiérrez-Solana Journoud, profesor de Derecho Internacional Público en la UPV/EHU