Le diagnosticaron un cáncer terminal, se divorció y se acostó con 200 hombres: “El sexo era mi modo de existencia”

Molly Kochan contó en el podcast Dying for sex que se convirtió en serie cómo pasó sus últimos días. “Nadie que tenga fecha de expiración debería preocuparse por cumplir las expectativas de los demás”, decía la mujer

17 comentarios
Comentarios destacados:    
#2 Hombre_de_Estado
Ese tendría que haber sido el guión de Terminator >:-(
1 K 40
#10 tromperri
De haberlo sabido…
1 K 28
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Pues sí lo pasó bien olé su coño, pero como noticia de actualidad me parece un poco irrelevante.
1 K 23
arturios #4 arturios *
Bueno, hay quien llora, hay quien se amarga, hay quien viaja, o come, o folla como si no hubiese un mañana, como en este caso, que encima era una certeza, sinceramente, yo no se lo que haría en su caso, es para pensárselo.

#3 el sexo vende, si en lugar de eso hubiera ido de museos o visitado Florencia no sería noticia.
6 K 71
mosfet #6 mosfet
#4 Vaya, me has dejado con el culo torcido, es verdad, si hubiese pasado el tiempo de museos o haciendo ganchillo no sería relevante su historia.
0 K 8
arturios #9 arturios
#6 obvio xD y tan irrelevante como que se lo pasase follando.
0 K 10
SeñorPresunciones #13 SeñorPresunciones *
#4 #6 Le diagnosticaron un cáncer terminal, se divorció y tejió más de 200 jerséis de felpa: “La costura era mi modo de existencia”.
1 K 21
Pataperro #7 Pataperro
#3 un hombre tendría que pagar para llegar a esa cifra en tan poco tiempo.
0 K 14
#16 Cuchifrito
#7 O hacerse 200 pajas, claro que para eso tampoco hace falta morirse
0 K 10
#11 laruladelnorte
El cuerpo de Molly era un mapa de guerra. La mastectomía, las sesiones de quimioterapia, la caída del cabello, los vómitos y la fatiga extrema dibujaban el contorno de una mujer “en transición”. Pero en la intimidad de los encuentros, ese mismo cuerpo se erigía en símbolo de lucha.

Terreno abonado para un morboso...
1 K 21
Imag0 #14 Imag0
Si llegara el meteorito todos seríamos Molly. Todos a follar que el mundo se va a acabar!
0 K 14
Morrison #1 Morrison *
—¿Tienes miedo de morir? —le preguntó su madre, en un atardecer cualquiera.
—Tengo miedo de no haber vivido. Lo demás ya no me importa.
1 K 13
mariKarmo #5 mariKarmo
"Para lo que me queda en el convento, reviento".
0 K 11
Nylo #12 Nylo
No termino de entender lo de divorciarse. Yo no habría perdido el tiempo con ese papeleo. Salvo que pretendiese que su ex no se quedase nada tras su muerte, pero para eso creo que basta con hacer testamento. ¿O hay algún mínimo legal de herencia para el marido?
0 K 9
#15 Grandpiano
Joder a tu familia por no renunciar al placer propio es de mala persona tengas fecha de fallecimiento o no.
0 K 8
Nylo #17 Nylo
#15 tras leer la noticia creo que fue más bien la familia (el ex) quien la jodió a ella. Parece que lo de divorciarse partió de él. Y me alegro por ella si una vez divorciada decidió mandarlo todo a tomar por culo y ocuparse de su propio placer.
0 K 9
SerVicius #8 SerVicius
Nunca tube un caso asi cercano, por suerte. A lo que me surge la duda, ¿se tiene el cuerpo para jotas en los últimos dias?
Creia que los paliativos te dejan fundido, y sin paliativos es imposible tener alguna actividad.
0 K 7

