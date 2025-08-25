Le diagnosticaron un cáncer terminal, se divorció y se acostó con 200 hombres: “El sexo era mi modo de existencia”

Molly Kochan contó en el podcast Dying for sex que se convirtió en serie cómo pasó sus últimos días. “Nadie que tenga fecha de expiración debería preocuparse por cumplir las expectativas de los demás”, decía la mujer
| etiquetas: cancer , divorcio , vida , muerte
#3 el sexo vende, si en lugar de eso hubiera ido de museos o visitado Florencia no sería noticia.
Terreno abonado para un morboso...
—Tengo miedo de no haber vivido. Lo demás ya no me importa.
Creia que los paliativos te dejan fundido, y sin paliativos es imposible tener alguna actividad.