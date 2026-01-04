Di NO a la canción de los "Palillos y Panderos" de la Niña Pastori

Cada superhéroe tiene una debilidad. La debilidad de los vampiros es el ajo, la de Superman, la kriptonita y la mía, que soy un bacilo gram-negativo, la canción de "Palillos y Panderos" que hoy, tras una dura búsqueda en google, pude comprobar que pertenece a "La Niña Pastori". En cualquier caso, es una buena noticia, el perpetrador de este audicidio está identificado.

Hacía años que el dragón estaba dormido, años que La Niña Pastori no cometía crímenes contra la humanidad, desde el "tú me camelas, me lo han dicho tus acais, me lo han dicho, primo, tus acais'. Este nueva fechoría disfrazada a modo de villancico suena por doquier, al menos en Andalucía. La cantan los infectados en las cenas de empresa de Navidad y suena por los altavoces de los centros comerciales de Sevilla, no hay escapatoria.

La letra reza lo siguiente:

Entre zambombas, palillos y pandero'

Alegría, que ha nacío Dio

En un mundo de gitanos bueno'

Que le cantarán, que le bailarán (¡anda!)

Entre zambombas, palillos y pandero'

En los comentarios de ese videoclip hay personas que reconocen estar infectadas y canturreándola en bucle. Este "villancico" ha llegado para quedarse y aún estamos a tiempo de pararlo.

Por ello, por el bien de todos, di NO a la canción de "Palillos y Panderos".