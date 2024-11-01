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La deuda pública española baja 1.3 puntos en el último año

[C&P] El saldo de deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se situó en febrero de 2026 en el 101,2% del PIB1, 1,3 puntos porcentuales (pp) menos que en el mismo período del año anterior.

| etiquetas: deuda pública , pib
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4 comentarios
8 2 0 K 99 actualidad
g3_g3 #1 g3_g3
En resumen: Un año más crece la deuda española
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u_1cualquiera #2 u_1cualquiera
#1 Venía todo guerrero y lleno de cafe a refutar tu comentario, pero tienes mas razón que un Santo. El PIB ha subido más que la deuda  media
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jonolulu #3 jonolulu
#1 A ver si ya en el año 8 después de Perro Sanxe viene el apocalipsis profetizado que no se ya en qué vais a creer algunos
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josde #4 josde
#1 Tu crees o solo lo piensas, la noticia no dice eso.
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menéame