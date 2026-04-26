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Detenidos dos colombianos en Palma por amenazar con cuchillos a varias personas para robarles

Los hechos ocurrieron en la mañana de este miércoles 22 de abril en dos enclaves céntricos de la capital balear, generando una rápida respuesta policial que evitó males mayores.

| etiquetas: colombianos , palma , cuchillos
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1 comentarios
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#1 colemur *
Este periódico es un medio de bulos.

Se agradece si se hacen envíos desde medios más fiables.
Encima la gaceta es de la iglesia. Me flipan mucho estas cosas.
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menéame