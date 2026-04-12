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Un detenido tras la muerte de una mujer precipitada desde una tercera planta en Pamplona

Un detenido tras la muerte de una mujer precipitada desde una tercera planta en Pamplona

Se le imputa un delito de quebrantamiento de condena por incumplir una orden de alejamiento

| etiquetas: detenido , pamplona , orden alejamiento , nicaragüense
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1 comentarios
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Anfiarao #1 Anfiarao
Tiene toda la pinta de otro caso violencia machista
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menéame