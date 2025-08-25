edición general
Detenido por matar a su vecino atropellándole en una partida rural de Alicante tras una discusión [Video]

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por matar a su vecino atropellándole en una partida rural de Alicante, con el que tenía un conflicto por la delimitación de las dos fincas, según ha confirmado este diario en fuentes judiciales. Los hechos ocurrieron el pasado viernes por la tarde en la partida de El Moralet de Alicante donde se estaban celebrando las fiestas y prácticamente todo el vecindario se encontraba viendo las vaquillas.

Comentarios destacados:      
janatxan #2 janatxan
A que no adivinais a quien vota el figura. Juegos de fachas.  media
6 K 73
escuadron #3 escuadron
#2 Eso es lo mas importante de la noticia, claro que sí.
5 K 47
janatxan #4 janatxan *
#3 cada cual le da importancia a lo que quiere.
¿Acaso te duele que se señale a los fachas?
5 K 53
Postmeteo #5 Postmeteo
#4 Depende. ¿Llevas la estadística de los que no son fachas?
0 K 7
sotillo #11 sotillo
#5 Esa es fácil, ellos dicen que ganaron por mayoría luego blanco y en botella
0 K 12
#7 fremen11 *
#1 #3 Coño, cuando delincuente es marroquí, no decís lo mismo.....
0 K 9
Pertinax #8 Pertinax
#7 ¿Qué suelo decir yo?
0 K 19
#9 fremen11
#8 Disculpa iba sólo para 3, ha sido al editar
1 K 28
sotillo #10 sotillo
#2 Entonces no ha sido atropello, ha sido envestida
0 K 12
Pertinax #1 Pertinax *
#lindes #reyerta y #jamón. La santísima trinidad del delito en Menéame. :troll:
1 K 30
#6 Albarkas
Vaya forma más gilipollas de arruinarse la vida.
0 K 11
sotillo #12 sotillo
#6 ¿Quién te dice que no hace tiempo que se la arruinó?
0 K 12
#13 Albarkas
#12 Porque ha matado a alguien AHORA
0 K 11

