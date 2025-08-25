Detenido por matar a su vecino atropellándole en una partida rural de Alicante tras una discusión [Video]

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por matar a su vecino atropellándole en una partida rural de Alicante, con el que tenía un conflicto por la delimitación de las dos fincas, según ha confirmado este diario en fuentes judiciales. Los hechos ocurrieron el pasado viernes por la tarde en la partida de El Moralet de Alicante donde se estaban celebrando las fiestas y prácticamente todo el vecindario se encontraba viendo las vaquillas.