Detenido un empresario por mantener hasta 16 años a dos trabajadores en “condiciones de semiesclavitud” en Melilla

La investigación se inició tras una inspección conjunta realizada en el obrador de una panadería de la ciudad, donde se detectó la presencia de dos ciudadanos marroquíes realizando labores propias del negocio. Ambos carecían de contrato laboral, se encontraban en situación administrativa irregular en España y no habían sido dados de alta en la Seguridad Social, lo que motivó la detención del empleador. “Ambos iniciaban su jornada laboral a las cuatro de la madrugada y la prolongaban hasta pasadas las 15:00 horas, sin apenas descansos.

