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La destitución del secretario de la Armada de Estados Unidos por diferencias con Hegseth agita de nuevo el Pentágono

La destitución del secretario de la Armada de Estados Unidos por diferencias con Hegseth agita de nuevo el Pentágono

El secretario de la Armada de EE UU, John Phelan, ha sido destituido, en una nueva reorganización en tiempos de guerra en el Pentágono que se produce apenas unas semanas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, apartara de su cargo al general de mayor rango del Ejército. El Pentágono declaró en un comunicado que Phelan “abandona la Administración con efecto inmediato”, sin ofrecer detalles sobre su salida. La agencia Reuters fue el primer medio en informar de que se trata de una destitución, no de una renuncia voluntaria.

| etiquetas: destituido , secretario armada , ee.uu
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5 comentarios
10 3 0 K 119 actualidad
ochoceros #2 ochoceros
Y así, uno tras otro, van quitando """estorbos""" para poder darle al botón rojo y empezar la tercera guerra mundial cuando les dé un calentón porque tengan un mal día.
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Connect #3 Connect
Pues en su lugar han colocado a Hung Cao. Este es un refugiado vietnamita, de los que luchaban a favor de los americanos. Fue escalando en el mando militar y parece que es más partidario de escalar la guerra con Irán. Es la mano dura que buscaba Pete Hegseth y Trump para bombardear Irán.

Este cambio no es buena noticia.
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Kamillerix #1 Kamillerix
Ha parido lo de los barcos "Trump Class" y ya está amortizado: pista!!! :troll:
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lonnegan #5 lonnegan
Al final habrá un golpe de estado pero de los militares que quieran impedir el botonazo nuclear
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vviccio #4 vviccio
Inútiles que solo quieren rodearse de pelotas más inútiles que ellos. Así es como caen los imperios.
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