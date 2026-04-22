La destitución del secretario de la Armada de Estados Unidos por diferencias con Hegseth agita de nuevo el Pentágono

El secretario de la Armada de EE UU, John Phelan, ha sido destituido, en una nueva reorganización en tiempos de guerra en el Pentágono que se produce apenas unas semanas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, apartara de su cargo al general de mayor rango del Ejército. El Pentágono declaró en un comunicado que Phelan “abandona la Administración con efecto inmediato”, sin ofrecer detalles sobre su salida. La agencia Reuters fue el primer medio en informar de que se trata de una destitución, no de una renuncia voluntaria.