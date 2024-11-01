edición general
10 meneos
53 clics
Despliegue policial máximo para sofocar las protestas propalestina de la última etapa de La Vuelta en Madrid

Despliegue policial máximo para sofocar las protestas propalestina de la última etapa de La Vuelta en Madrid

A pesar de que esta misma mañana, la del 14 de septiembre de 2025, Pedro Sánchez expresaba su “admiración” por las miles de personas que han protestado contra La Vuelta por la presencia de un equipo israelí, Israel Premier Tech, en la competición deportiva, el Gobierno ha planteado un dispositivo de control de la ciudad de Madrid por todo lo alto. La Policía ha apostado dos tanquetas en Atocha, donde se están llevando a cabo controles de acceso.

| etiquetas: la vuelta , ciclismo , palestina , israel , policía
8 2 0 K 110 actualidad
6 comentarios
8 2 0 K 110 actualidad
Andreham #2 Andreham *
La Vuelta en las comunidades de los rojos, los etarras y los woke: Banderitas, un poco de dar por culo por la carretera, pero 0 problemas con la policía a menos que lo causen ellos mismos.

La Vuelta en la tierra de la Libertad, en España dentro de España, donde es imposible encontrarte a tu ex y vive toda la gente más maravillosa y libre del país, porque son de derechas: tanquetas en Atocha, controles de acceso, despliegue policial máximo...

Aviso a navegantes de lo que significa que gobierne el PP.
5 K 56
antesdarle #3 antesdarle
#2 Tanquetas enviadas por el Ministerio de Interior
0 K 10
fofito #6 fofito
#3 Qiuzas alguien las ha pedido.
0 K 11
fareway #1 fareway
Se van a comer la protesta sí o sí.
3 K 45
plutanasio #4 plutanasio
El gobierno del PSOE tan propalestino sacando a sus perros a reprimir las manifestaciones :roll:
2 K 38
Dragstat #5 Dragstat
Un puto evento deportivo con un despligue policial descomunal que pagamos todos porque los que dirigen el equipo tienen intereses politicos para tocar las narices y no les interesa retirarse a pesar de no ser bienvenidos por muchos. Y claro, no son los que deciden los que se montan en la bici, como en las guerras, pagan cuatro perras a otros para que den la cara.
1 K 31

menéame