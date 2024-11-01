Despliegue policial máximo para sofocar las protestas propalestina de la última etapa de La Vuelta en Madrid

A pesar de que esta misma mañana, la del 14 de septiembre de 2025, Pedro Sánchez expresaba su “admiración” por las miles de personas que han protestado contra La Vuelta por la presencia de un equipo israelí, Israel Premier Tech, en la competición deportiva, el Gobierno ha planteado un dispositivo de control de la ciudad de Madrid por todo lo alto. La Policía ha apostado dos tanquetas en Atocha, donde se están llevando a cabo controles de acceso.
| etiquetas: la vuelta , ciclismo , palestina , israel , policía
La Vuelta en la tierra de la Libertad, en España dentro de España, donde es imposible encontrarte a tu ex y vive toda la gente más maravillosa y libre del país, porque son de derechas: tanquetas en Atocha, controles de acceso, despliegue policial máximo...
Aviso a navegantes de lo que significa que gobierne el PP.